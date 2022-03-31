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«Он просто хотел секса со звездными женщинами», — Анна Семенович и Слава рассказали про общего возлюбленного

«Он просто хотел секса со звездными женщинами», — Анна Семенович и Слава рассказали про общего возлюбленного

30 марта состоялась премьера совместной песни Анны Семенович и певицы Славы «Бумеранг». Артистки не скрывают, что это купленная песня и была написана не ими.

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