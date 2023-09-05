Asia Times: Зеленский обратился к Западу с просьбой депортировать обратно мужчин

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой депортировать обратно мужчин призывного возраста из-за тяжелых потерь и нехватки личного состава в результате летнего контрнаступления, сообщает издание Asia Times.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой депортировать обратно мужчин призывного возраста из-за тяжелых потерь и нехватки личного состава в результате летнего контрнаступления, сообщает издание Asia Times.
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