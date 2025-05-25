Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Про опасность лишних территорий

Про опасность лишних территорий

совсем просто о сложном Когда- нибудь нынешний конфликт обязательно закончится. Причём не сильно важно что будет главной причиной его окончания.

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