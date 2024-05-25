Моu Новости
ГлавнаяПолитикаШоу-бизнесБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Моu Новости

17 подписчиков

Свежие комментарии

  • Vitalich
    Кол осиновы ему в анус, со стразами естественноКиркоров захотел,...
  • Vitalich
    Главпидар гикак не уймётсяКиркоров раскрыл ...

Ксения Собчак тусит на Каннском кинофестивале с релокантами.

В этом году Канны остались без Бони, но ее успешно заменила коллега по Дому-2 Ксения Собчак. Журналистка после двух лет "пропуска" прилетела на Каннский кинофестиваль на вертолете и побывала на премьере англоязычного фильма российского режиссера Кирилла Серебренникова "Лимонов, баллада об Эдичке" о писателе и политическом деятеле Эдуарде Лимонове.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх