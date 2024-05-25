Ксения Собчак тусит на Каннском кинофестивале с релокантами.

В этом году Канны остались без Бони, но ее успешно заменила коллега по Дому-2 Ксения Собчак. Журналистка после двух лет "пропуска" прилетела на Каннский кинофестиваль на вертолете и побывала на премьере англоязычного фильма российского режиссера Кирилла Серебренникова "Лимонов, баллада об Эдичке" о писателе и политическом деятеле Эдуарде Лимонове.