Новое исследование: ускоренное репродуктивное старение и его влияние на психическое здоровье женщин

Ученые из Ливерпульского университета провели исследование, которое показало, как ускоренное репродуктивное старение у женщин, такое как раннее половое созревание или ранняя менопауза, связано с проблемами психического здоровья.
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