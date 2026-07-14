Как получить незабываемый опыт от путешествия по Китаю: личные наблюдения

Когда я впервые ступила на китайскую землю, меня охватило чувство, будто я попала в параллельную вселенную, где древние пагоды соперничают с футуристическими небоскребами, а воздух пропитан ароматами специй, которых я никогда раньше не встречала.
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