Пентагон: США не поставляют кассетные боеприпасы из-за опасений нарушения ограничений

США не поставляют вооруженным силам Украины кассетные боеприпасы из-за опасений нарушения ограничений в области кассетных бомб, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лауру Купер.