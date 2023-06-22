Газета.ру

8 080 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ольга решетникова
    Ну, что ж. В декабре едем в Адыгею. А то ни разу там не были.Лидеры шести реги...
  • Svetlana Kuzmina
    Фантазёр, этот Микрон🤣Макрон заявил, чт...
  • Ed
    Плохо понимает, что здесь он в роли мальчика, которому подарили даже не конфетку, а обвертку от конфетки. Стыдуха! Ос...Песков: в заявлен...

Пентагон: США не поставляют кассетные боеприпасы из-за опасений нарушения ограничений

Пентагон: США не поставляют кассетные боеприпасы из-за опасений нарушения ограничений

США не поставляют вооруженным силам Украины кассетные боеприпасы из-за опасений нарушения ограничений в области кассетных бомб, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лауру Купер.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх