Сколько стоит содержание Evolute i-PRO

Владелец электроседана Evolute i-PRO тратит на его содержание менее 10 тысяч рублей в месяц. По данным агентства АВТОСТАТ, седан Evolute i-PRO является самым дешевым электромобилем, официально представленным на российском авторынке.
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