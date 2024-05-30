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    Я там под другим именем буду. Что это Я, я дам знать послав фотку, которой я поздравлял вас с новым годом .Легитимность Зеле...
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Президент Эстонии решил поставить Россию на колени. Через день поставили его

Президент Эстонии решил поставить Россию на колени. Через день поставили его

Президент Эстонии Алар Карис на днях допустил крайне неосторожную фразу: На следующий день многие полезли в Википедию, чтобы узнать, что же это за чудак такой, и неожиданно обнаружили о нем вот это: Злые языки тут же написали, что, оказывается, после обнаружения такого факта не только он, но и его родственникам было не привыкать вставать на колени.

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Комментарии
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фарид сабиров
Удивляюсь я этим приебалтам , поставить на колени РОССИЯН , как это они могут сделать , когда уже 25 лет стоят раком . В начале надо хотя бы встать в норм позу. А у них это не получиться , они уже пожизненно рачкомсссс . А в этой позе вякать как то не с руки , пердон не с жопы .
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Ну ты же на верняка знаешь фразу: &quot;На обоих стенах висели обеи&quot;.
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