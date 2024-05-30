Президент Эстонии Алар Карис на днях допустил крайне неосторожную фразу: На следующий день многие полезли в Википедию, чтобы узнать, что же это за чудак такой, и неожиданно обнаружили о нем вот это: Злые языки тут же написали, что, оказывается, после обнаружения такого факта не только он, но и его родственникам было не привыкать вставать на колени.
Президент Эстонии решил поставить Россию на колени. Через день поставили его
Комментарии
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фарид сабиров
Удивляюсь я этим приебалтам , поставить на колени РОССИЯН , как это они могут сделать , когда уже 25 лет стоят раком . В начале надо хотя бы встать в норм позу. А у них это не получиться , они уже пожизненно рачкомсссс . А в этой позе вякать как то не с руки , пердон не с жопы .
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2 час.
Георгий Корнев
Ну ты же на верняка знаешь фразу: "На обоих стенах висели обеи".
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46 мин.
ВВ
Владимир Витковский
Обычная помойная протухшая килька...
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23 мин.
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