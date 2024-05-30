Президент Эстонии решил поставить Россию на колени. Через день поставили его

фарид сабиров

Удивляюсь я этим приебалтам , поставить на колени РОССИЯН , как это они могут сделать , когда уже 25 лет стоят раком . В начале надо хотя бы встать в норм позу. А у них это не получиться , они уже пожизненно рачкомсссс . А в этой позе вякать как то не с руки , пердон не с жопы .