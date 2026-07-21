Антифашист
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Антифашист

115 подписчиков

Цифровой рубильник. Забота о безопасности не должна приводить к деградации

Цифровой рубильник. Забота о безопасности не должна приводить к деградации

Любопытную новость я увидел сегодня в одном из телеграм-каналов. Да-да, телега всё ещё работает, пусть и с костылями из трёх букв (нынче это второе по популярности после общеизвестного сочетание трёх букв в России).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии