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Татьяна Монтян: Победа женщины на выборах в Мексике: возвращение научницы из США или заговор с Демпартией?

Татьяна Монтян: Победа женщины на выборах в Мексике: возвращение научницы из США или заговор с Демпартией?

На выборах в Мексике победила Клаудия Шейнбаум, представитель правящей партии Morena. Эта партия была основана лишь в 2014 году, но уже в 2018-м ее кандидат Андрес Мануэль Лопес Обрадор выиграл президентские выборы, а сама партия получила большинство в парламенте страны.

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