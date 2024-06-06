Татьяна Монтян: Победа женщины на выборах в Мексике: возвращение научницы из США или заговор с Демпартией?

На выборах в Мексике победила Клаудия Шейнбаум, представитель правящей партии Morena. Эта партия была основана лишь в 2014 году, но уже в 2018-м ее кандидат Андрес Мануэль Лопес Обрадор выиграл президентские выборы, а сама партия получила большинство в парламенте страны.