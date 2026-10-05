В Новосибирске ГАИ ищет электросамокатчика из-за травм сбитой восьмиклассницы

ДТП произошло днем 4 октября у дома по улице Красный проспект, 220. «В 14:30 минут неустановленный водитель, СИМ ехал по тротуару и сбил ребенка.
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