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В России планируют разрешить регуляцию численности охотничьих ресурсов

В России планируют разрешить регуляцию численности охотничьих ресурсов

Согласно 48-й статье Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в настоящее время не предусмотрена возможность регулирования численности охотничьих ресурсов на основании ущерба, наносимого сельскохозяйственной и охотничьей деятельности.

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