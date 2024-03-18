В России планируют разрешить регуляцию численности охотничьих ресурсов

Согласно 48-й статье Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в настоящее время не предусмотрена возможность регулирования численности охотничьих ресурсов на основании ущерба, наносимого сельскохозяйственной и охотничьей деятельности.