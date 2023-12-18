Наворотили: игры-сиквелы, где дизайн отличается от оригинала

Любой художник, занимающийся созданием персонажей, наверняка слышал про «силуэтный тест». Как можно догадаться по его названию, данный тест позволяет понять, насколько быстро обычный игрок или зритель способен узнать того или иного персонажа по одному лишь силуэту.
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