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Неизвестный снаряд упал на терминал аэропорта Эр-Рияда

Неизвестный снаряд упал на терминал аэропорта Эр-Рияда

www.globallookpress.com/Alexander Legky По международному аэропорту Эр-Рияда снова ударили - 11 октября на четвертый терминал вылета упал неизвестный снаряд и вызвал пожар.

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