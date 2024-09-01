Песков: разговор Путина и Байдена во время телемоста в 2021 году был жестким

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден поговорили друг с другом в достаточно жесткой манере во время телемоста в 2021 году, однако уже тогда было понятно, что американцы не собираются продолжать диалог, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.