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Uniswap привлекает розничных трейдеров: удержит ли UNI поддержку $6,80 перед запуском фьючерсов CME?

После двух недель непрерывного снижения токен Uniswap (UNI) начал демонстрировать признаки восстановления интереса со стороны розничных трейдеров.

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