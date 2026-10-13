Uniswap привлекает розничных трейдеров: удержит ли UNI поддержку $6,80 перед запуском фьючерсов CME?

После двух недель непрерывного снижения токен Uniswap (UNI) начал демонстрировать признаки восстановления интереса со стороны розничных трейдеров.
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