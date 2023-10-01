Глава эстонских параолимпийцев шокирована допуском русских на соревнования

Допуск российских и белорусских спортсменов на параолимпиаду шокировал Эстонию, заявила президент Паралимпийского комитета республики Моника Хауканымм 29 сентября, сообщает пресс-служба эстонского Паралимпийского комитета.
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