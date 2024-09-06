Почему у кошки слезятся глаза: причины и лечение

Слезящиеся глаза у кошки — проблема, с которой может столкнуться каждый владелец пушистого питомца. Причины этого состояния могут быть разными — от безобидных до серьезных, требующих ветеринарного вмешательства.
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