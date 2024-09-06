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  • Иван Иванов
    Дворяне-лучшие!Самые умные пород...
  • Grandad
    Ваше бы описание породы да отдать ИИ - вот он бы нарисовал... Фото лень было добавить.Миниатюрный пинче...
  • Мишка Анисимов
    Не можешь писать - не пиши ! Убогость какая-то.Пустынные животны...

Почему у кошки слезятся глаза: причины и лечение

Слезящиеся глаза у кошки — проблема, с которой может столкнуться каждый владелец пушистого питомца. Причины этого состояния могут быть разными — от безобидных до серьезных, требующих ветеринарного вмешательства.

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