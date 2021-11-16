Глава ФТАР Максим Агапитов намерен судиться за право участвовать в выборах главы IWF

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов высказался о предстоящих выборах руководства Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

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