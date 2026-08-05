В Одессе - новый этап ликвидации военных, сотрудников СБУ и полицейских. Убийства один за другим

У меня тоже. Когда-то в советское время я в Одессе училась в ОГУ (юр.фак). Абсолютно русский город был.

Надежда

То, что творили там эти нелюди просто не укладывается в сознании!( Мы считали, что фашизм победили советские люди в 1945 году, но оказалось, что нет, многоголовой гидре отрубили не все головы...