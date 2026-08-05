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В Одессе - новый этап ликвидации военных, сотрудников СБУ и полицейских. Убийства один за другим

В Одессе - новый этап ликвидации военных, сотрудников СБУ и полицейских. Убийства один за другим

В Одессе - новый этап ликвидации военных, сотрудников СБУ и полицейских. Убийства один за Коллаж Царьграда В Одессе зафиксирована серия взрывов автомобилей, жертвами которых стали представители силовых структур.

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Комментарии
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С 21
У меня тоже. Когда-то в советское время я в Одессе училась в ОГУ (юр.фак). Абсолютно русский город был.
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1 м.
Надежда
То, что творили там эти нелюди просто не укладывается в сознании!( Мы считали, что фашизм победили советские люди в 1945 году, но оказалось, что нет, многоголовой гидре отрубили не все головы...
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1 м.
Дмитрий Литаврин
Господи! Неужели созрели и перестали ссаться?
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1 м.