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Самойлов назвал истинные цели СВО на Украине: "Мы пришли забрать своё"

Самойлов назвал истинные цели СВО на Украине: "Мы пришли забрать своё"

Российские военные пришли на Украину не для того, чтобы освобождать украинцев. По мнению политолога Алексея Самойлова, главной задачей военной спецоперации является спасение русских людей и мирного населения, которое занимает сторону России.

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