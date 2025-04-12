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Генеральная прокуратура преследует криминальных авторитетов и изымает их активы. Кто следующий?

Генеральная прокуратура преследует криминальных авторитетов и изымает их активы. Кто следующий?

Суд конфисковал у "теневого короля" Сочи Татуляна 130 объектов недвижимости. Адлерский районный суд города Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и постановил изъять в доход государства 130 объектов недвижимости, принадлежащих местному предпринимателю Рубену Татуляну, известному в определённых кругах как криминальный авторитет Робсон.

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