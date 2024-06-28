Виталий Бородин заявил, что у Аллы Пугачевой есть бизнес в России

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что, по его сведениям, известные российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле продолжают вести бизнес в России, несмотря на их публичные заявления о продаже своих компаний и выходе из состава учредителей.
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