Виталий Бородин заявил, что у Аллы Пугачевой есть бизнес в России

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что, по его сведениям, известные российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле продолжают вести бизнес в России, несмотря на их публичные заявления о продаже своих компаний и выходе из состава учредителей.