Доктор Мясников: какие обследования нужно регулярно проходить здоровым людям?

Если вы чувствуете себя хорошо и вас ничего не беспокоит, нужна ли вам регулярная диспансеризация? Какие обследования действительно нужно пройти, а от каких легко можно отказаться, даже если врач дает вам направление? Объясняет доктор Мясников.