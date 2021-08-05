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  • Shkarinenko Serguei
    со всем(опечатался)Все бабушки делаю...
  • Shkarinenko Serguei
    почти совсем согласен,кроме совета "почитать...Фрейда.."и пр.Вы,к сожалению,правы насчет влияния 90-х на нынешних род...Все бабушки делаю...
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    Такой "псевдопсихологический" взгляд "сверху" на старшее поколение, (как на слабоумных,) просто смешон. В воспитании ...Все бабушки делаю...

Доктор Мясников: какие обследования нужно регулярно проходить здоровым людям?

Доктор Мясников: какие обследования нужно регулярно проходить здоровым людям?

Если вы чувствуете себя хорошо и вас ничего не беспокоит, нужна ли вам регулярная диспансеризация? Какие обследования действительно нужно пройти, а от каких легко можно отказаться, даже если врач дает вам направление? Объясняет доктор Мясников.

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