В GTA Online можно бесплатно забрать свитер Pacific Standard В GTA Online наступила предпосле...

В GTA Online можно бесплатно забрать свитер Pacific StandardВ GTA Online наступила предпоследняя неделя испытания для грабителей, на которой игроки могут получить свитер Pacific Standard и 100 000 GTA $ за ограбление банка Pacific Standard или финальную стадию любого другого ограбления.
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