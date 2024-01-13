Интервью дочери Путина вызывало волну возмущения на Западе. Вспомнили всё, и мужа иностранца и компанию за 40 млрд

Обсуждая интервью Марии Воронцовой, западные журналисты делают особый акцент на том, что дочь российского лидера несколько лет жила и училась в Германии, а до 2015 года находилась в Нидерландах, со своим мужем — нидерландским бизнесменом Йорритом Фаассеном.
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