Интервью дочери Путина вызывало волну возмущения на Западе. Вспомнили всё, и мужа иностранца и компанию за 40 млрд

Обсуждая интервью Марии Воронцовой, западные журналисты делают особый акцент на том, что дочь российского лидера несколько лет жила и училась в Германии, а до 2015 года находилась в Нидерландах, со своим мужем — нидерландским бизнесменом Йорритом Фаассеном.