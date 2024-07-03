Казахстанский оппозиционер умер после покушения в Киеве

В Киеве после покушения умер казахстанский оппозиционный блогер Айдос Садыков Айдос СадыковАйдос Садыков/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) В Киеве умер казахстанский оппозиционер и журналист Айдос Садыков, на которого 18 июня напал киллер.