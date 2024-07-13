БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Балканская кампания Александра Македонского (335 г. до н. э.)

Балканская кампания Александра Македонского (335 г. до н. э.)

Предыстория В 336 году (здесь и далее все даты, кроме оговоренных – до н. э.) знатный македонянин Павсаний убил македонского царя Филиппа II на свадьбе его дочери Клеопатры с эпирским царем Александром I.

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