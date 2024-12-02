Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал супердорогой истребитель пятого поколения F-35. Отмечается, что при президентстве Дональда Трампа миллиардер должен заниматься сокращением растрат госбюджета.
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