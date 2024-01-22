Русский язык - межзвёздный язык

Boleslav Buljanowskij

Всё верно. Мы сейчас говорим образно, т.е. не вдаваясь в смысл слова. А раньше говорили и понимали о чём. Все языки = это первоначально древне славянский язык. Уже сами англичане согласны, что король Артур был славянином, но вот что Лондон славянское слово - брыкаются. А вот если разбить его на две части, то получится лоно - это место где зарождается жизнь. Город то стоит в устье или в лоне реки. А все реки текущие с севера на юг назывались донами, а с юга на север - ленами. Т.е. лена это чистая, а дон грязный. Посмотрите на Реки Енисей, Лену - это чистая вода, а на Дон, Днепр, Днестр - вода мутная, грязная... Вот и получается - Лоно Дона или город Лондон...