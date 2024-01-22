Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

22 792 подписчика

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Свежие комментарии

  • Antanas
    Спорный вопрос.👍👍👍👍👍.Научные исследова...
  • Александр Лесков
    🙃👉Языки требуют  глубочайшего  и всестороннего исследования. А НЕ подгонки фактологической  основы под звучание сло...Русский язык - ме...
  • Boleslav Buljanowskij
    Всё верно. Мы сейчас говорим образно, т.е. не вдаваясь в смысл слова. А раньше говорили и понимали о чём. Все языки =...Русский язык - ме...

Русский язык - межзвёздный язык

Русский язык - межзвёздный язык

Сегодня человечество интересуется больше строением звёздных галактик, планет солнечной системы, чем окружающим его миром слов, их происхождением и смыслом.

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Комментарии
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Boleslav Buljanowskij
Всё верно. Мы сейчас говорим образно, т.е. не вдаваясь в смысл слова. А раньше говорили и понимали о чём. Все языки = это первоначально древне славянский язык. Уже сами англичане согласны, что король Артур был славянином, но вот что Лондон славянское слово - брыкаются. А вот если разбить его на две части, то получится лоно - это место где зарождается жизнь. Город то стоит в устье или в лоне реки. А все реки текущие с севера на юг назывались донами, а с юга на север - ленами. Т.е. лена это чистая, а дон грязный. Посмотрите на Реки Енисей, Лену - это чистая вода, а на Дон, Днепр, Днестр - вода мутная, грязная... Вот и получается - Лоно Дона или город Лондон...
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15 час.
Александр Лесков
🙃👉Языки требуют  глубочайшего  и всестороннего исследования. А НЕ подгонки фактологической  основы под звучание слогов в словах. Этот автор (Ирина В.) увлечён, и занимается СЛОВОБЛУДИЕМ.  В современности такого аппарата исследования еще НЕТ, и  даже теоретически  его создание (как и алгоритм действия) отрицается лингвистами всего мира.👈😜😛 Вывод:  НЕ  ВЕРЮ!!!   А.Л.🙃🤓🤠
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11 час.

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