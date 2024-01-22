Сегодня человечество интересуется больше строением звёздных галактик, планет солнечной системы, чем окружающим его миром слов, их происхождением и смыслом.
Русский язык - межзвёздный язык
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Boleslav Buljanowskij
Всё верно. Мы сейчас говорим образно, т.е. не вдаваясь в смысл слова. А раньше говорили и понимали о чём. Все языки = это первоначально древне славянский язык. Уже сами англичане согласны, что король Артур был славянином, но вот что Лондон славянское слово - брыкаются. А вот если разбить его на две части, то получится лоно - это место где зарождается жизнь. Город то стоит в устье или в лоне реки. А все реки текущие с севера на юг назывались донами, а с юга на север - ленами. Т.е. лена это чистая, а дон грязный. Посмотрите на Реки Енисей, Лену - это чистая вода, а на Дон, Днепр, Днестр - вода мутная, грязная... Вот и получается - Лоно Дона или город Лондон...
Ответить
15 час.
Александр Лесков
🙃👉Языки требуют глубочайшего и всестороннего исследования. А НЕ подгонки фактологической основы под звучание слогов в словах. Этот автор (Ирина В.) увлечён, и занимается СЛОВОБЛУДИЕМ. В современности такого аппарата исследования еще НЕТ, и даже теоретически его создание (как и алгоритм действия) отрицается лингвистами всего мира.👈😜😛 Вывод: НЕ ВЕРЮ!!! А.Л.🙃🤓🤠
Ответить
11 час.
Свежие комментарии