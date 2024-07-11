Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине обновляют места накопления ТКО

На Смоленщине обновляют места накопления ТКО

По поручению правительства региона работа проводится органами местного самоуправления и управляющими компаниями при содействии регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – акционерного общества «Спецавтохозяйство».

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