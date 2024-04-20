«Царь-мангал»: поломанный танк, получивший нездоровую популярность

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Юрий Ильинов
Урсула фон дер Ляйен обвинила США в выкачивании денег из Европы Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обрушилась с критикой на Вашингтон из-за его агрессивной финансовой политики в отношении Европы. По ее мнению, США активно выкачивают капитал из Евросоюза. Убытки от перемещения европейских денег за океан Урсула фон дер Ляйен оценила в 300 миллиардов евро ежегодно. Евросоюз теряет 300 миллиардов евро европейских накоплений, которые каждый год выводятся за границу, главным образом в США. Это те деньги, в которых нуждаются наши компании, и это подрывает нашу конкурентоспособность – заявила глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что вместе с деньгами в Америку утекают и квалифицированные кадры из Европы, что создает дефицит во многих отраслях. Напомним, в начале недели глава ЕК призвала страны ЕС вкладывать деньги в военную промышленность в Европе, чтобы эти деньги не уходили третьим странам. Она предложила объединить весь ВПК континента в единую структуру и выдвинула свою кандидатуру на пост будущего руководителя такого объединения. Отметим, что полномочия фон дер Ляйен на посту главы ЕК истекают в июне текущего года. Вероятно, столь громкими обвинениями в адрес главного союзника ЕС она пытается набрать политические очки для переизбрания на второй срок.
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