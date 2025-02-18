Водолазы Балтийской военно-морской базы Балтийского флота осмотрели военную гавань города Балтийск

После обследовании акватории водолазы отработали подводное ориентирование при плохой видимости, выполнили погружение на различные глубины и провели тренировку по условному устранению повреждений корпуса корабля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии