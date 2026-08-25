Мэр столицы сообщил о дальнейшем развитии поддержки молодежи

Сергей Собянин рассказал о дальнейшем развитии городской экосистемы поддержки молодежи. Сегодня в Москве проживают более 3,2 миллиона молодых людей: свыше миллиона получают образование в вузах, более 320 тысяч — в колледжах.
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