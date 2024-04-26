Подносова провела заседание комиссии при президенте по вопросам назначения судей

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова провела заседание комиссии при президенте, на котором предварительно рассматривались вопросы о назначении судей и прекращении их полномочий, рассказали в Кремле.
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