Ефимов: свыше 180 школ и детсадов возведут в Москве в рамках программы КРТ

В столице планируется возведение более чем 180 школ и детских садов. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, новые объекты, которые относятся к сфере образования, построят в рамках реализации 70 проектов комплексного развития территорий.