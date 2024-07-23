Ефимов: свыше 180 школ и детсадов возведут в Москве в рамках программы КРТ

В столице планируется возведение более чем 180 школ и детских садов. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, новые объекты, которые относятся к сфере образования, построят в рамках реализации 70 проектов комплексного развития территорий.
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