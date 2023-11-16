Токсичный Зеленский успеет отравить жизнь претендентам на его место

Политологи оценили президентские шансы Залужного, Буданова и других соискателей Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Иван Мезюхо Сергей Кулик «Сообщением» для Валерия Залужного от Владимира Зеленского назвал гибель помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова советник главы ДНР Ян Гагин.
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