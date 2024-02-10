Назван симптом диабета, который появляется во время еды

Считается, что первыми симптомами диабета могут быть жажда и частое мочеиспускание. Если вы вдруг замечаете, что стали больше пить — встаете налить себе воды даже ночью, а потом постоянно бегаете в туалет, — это тревожный признак.
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