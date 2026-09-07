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Царьград

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Кирилл Комаленков: биткоин может достичь $90 тыс. при росте ETF

Кирилл Комаленков: биткоин может достичь $90 тыс. при росте ETF

Эксперт Кирилл Комаленков заявил, что биткоин может вырасти до $90 тыс., если закрепится выше $82 тыс.

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