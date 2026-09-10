Медведиц Машу и Дашу из тесных клеток переселят в зоопарк Ростова

В Ростове-на-Дону решается вопрос о передаче двух медведиц из зооуголка на улице Малиновского в городской зоопарк.
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