Фермеры разблокировали подъездную дорогу к пограничному переходу Леушень-Альбица

Сельскохозяйственная техника, которая более 6 часов блокировала подъездную дорогу к таможне Леушень, была убрана с трассы фермерами, чтобы позволить более чем 100 грузовикам, автобусам и легковым автомобилям пересечь государственную границу.
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