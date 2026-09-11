Врагов Трампа становится больше: у Вэнса есть шанс досрочно возглавить США

На закрытой встрече Джей Ди Вэнса представили как «следующего президента», сообщают СМИ. Политолог Максим Жаров в беседе с «ФедералПресс» объяснил, зачем это было сделано накануне промежуточных выборов, и в каком случае у Вэнса действительно появится шанс досрочно возглавить США:Американская конституция дает право Вэнсу возглавить страну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым