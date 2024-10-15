Безграничные нарушения: в Петербурге провели рейд по иностранным автомобилям

Владимир Путин подписал закон, который наделал немало шума еще на стадии обсуждения. За сокрытие автомобильных номеров при помощи различных приспособлений — теперь совершенно официально грозит лишение прав на полтора года.
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