Business Insider: Украина использует стратегию гитлеровской Германии, поэтому проиграет

Военный обозреватель Майкл Пек в статье для американского издания Business Insider написал, что Вооруженные силы Украины перешли к активной обороне, повторяющей стратегию немецкой армии, которая закончилась поражением Германии во Второй мировой войне.
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