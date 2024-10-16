Главком ВСУ Сырский намекнул, что Лондон готовит предложения по ударам вглубь РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином, после которого заявил, что Лондон готовит предложения по ударам западным оружием вглубь России.
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