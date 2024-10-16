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Главком ВСУ Сырский намекнул, что Лондон готовит предложения по ударам вглубь РФ

Главком ВСУ Сырский намекнул, что Лондон готовит предложения по ударам вглубь РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином, после которого заявил, что Лондон готовит предложения по ударам западным оружием вглубь России.

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