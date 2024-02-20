Минобороны: минометные расчеты поддержали огнем пехоту ВС России

Минометные расчеты в зоне проведения спецоперации занялись прикрытием российской пехоты. Военнослужащий с позывным Артист заявил, что работать с такими установками непросто и приходится постоянно прятаться от беспилотников.
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