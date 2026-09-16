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Царьград

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Еврокомиссия увеличила оборонные расходы на 80% за пять лет

Еврокомиссия увеличила оборонные расходы на 80% за пять лет

Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о росте оборонных расходов ЕС на 80% за пять лет. В ходе речи в Страсбурге она подчеркнула готовность продолжать поддержку Украины.

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