ЦБ Набиуллиной отказался признавать российскими новые территории

Алексей Горшков

Вспоминаю недавний скандал вокруг проекта тысячерублёвой купюры. На православном храме нет креста - с этим разобрались,там его и в действительности нет,т.к. храм НЕДЕЙСТВУЮЩИЙ !!! Но по той же логике и полумесяца на башне Сююмбике НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ - это ведь не действующая мечеть (хотя во многих статьях это ошибочно утверждается)! Это - дозорная башня,причём - построенная уже РУССКИМИ, после взятия Казани! Был ли на ней крест ДО РЕВОЛЮЦИИ 1917 года - честно говоря - не знаю,скорее всего НЕТ, ведь это - не культовое здание. То,что с неё сбросилась последняя царица Казанского ханства,чтобы не попасть в плен к осаждающим город русским - ПРОСТО ЛЕГЕНДА !!! Я это знаю не просто,как КАЗАНЕЦ ПО РОЖДЕНИЮ,но и как ИСТОРИК ПО ОБРАЗОВАНИЮ !!! А полумесяц там появился в "святые 90-е" - как знак государственного суверенитета,независимости Татарстана от России! Для наглядности я здесь выложу фотографию Казанского кремля,где видно отличие башни Сююмбике от НАСТОЯЩЕЙ мечети Кул-Шариф.