Скандал разразился по поводу очередной денежной купюры maid in Центробанк РФ. На сей раз речь идет о банковском билете достоинством 100 рублей, на котором с одной стороны изображены Кремль и МГУ, а с другой памятник советскому солдату подо Ржевом и карта России.
ЦБ Набиуллиной отказался признавать российскими новые территории
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Алексей Горшков
Вспоминаю недавний скандал вокруг проекта тысячерублёвой купюры. На православном храме нет креста - с этим разобрались,там его и в действительности нет,т.к. храм НЕДЕЙСТВУЮЩИЙ !!! Но по той же логике и полумесяца на башне Сююмбике НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ - это ведь не действующая мечеть (хотя во многих статьях это ошибочно утверждается)! Это - дозорная башня,причём - построенная уже РУССКИМИ, после взятия Казани! Был ли на ней крест ДО РЕВОЛЮЦИИ 1917 года - честно говоря - не знаю,скорее всего НЕТ, ведь это - не культовое здание. То,что с неё сбросилась последняя царица Казанского ханства,чтобы не попасть в плен к осаждающим город русским - ПРОСТО ЛЕГЕНДА !!! Я это знаю не просто,как КАЗАНЕЦ ПО РОЖДЕНИЮ,но и как ИСТОРИК ПО ОБРАЗОВАНИЮ !!! А полумесяц там появился в "святые 90-е" - как знак государственного суверенитета,независимости Татарстана от России! Для наглядности я здесь выложу фотографию Казанского кремля,где видно отличие башни Сююмбике от НАСТОЯЩЕЙ мечети Кул-Шариф.
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13 час.
Алексей Горшков
Посмотрите мой комментарий!👆
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13 час.
Неизвестно Неизвестно
Вам не кажется, что на купюрах вообще не должно быть религиозных зданий? Мы ведь светское государство, других достопримечательностей достаточнл
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10 час.
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