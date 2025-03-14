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Китай

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Минкоммерции КНР: Повышение таможенных пошлин со стороны США - это унилатерализм и протекционизм

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ -- Повышение таможенных пошлин США на китайские товары не способствует так называемой "национальной безопасности" и не помогает американской промышленности, а лишь подчеркивает унилатерализм, протекционизм и буллинг со стороны США, заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь в четверг.

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